بسبب مرتضى منصور.. عمرو أديب يوجه رسالة قاسية لمسؤولي الرياضة المصرية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علق الإعلامي المصري عمرو أديب على قرار عزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، موجهاً رسالة قاسية إلى مسؤولي الرياضة في مصر.

وقضت المحكمة الإدارية العليا، أمس الأحد، بدائرة فحص الطعون بمجلس الدولة في مصر، برفض الطعن على الحكم الصادر قبل أشهر، بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك.

وقال عمرو أديب أن الجهات المختصة عليها تفادي إدخال نادي الزمالك في نفق مظلم، خاصة أن الأمر يترتب عليه معاناة النادي على الصعيد الإداري وافتقاده للاستقرار.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر": "هناك قرار صدر بعزل مرتضى منصور في أبريل الماضي، وقام الأخير بالطعن عليه، فقررت المحكمة تأييد قرار العزل".

وتابع: "تفاجأت ببعض المسؤولين يتحدثون عن فرص ترشح مرتضى منصور في الانتخابات المقبلة، هذا يعني إن هناك انتخابات جديدة من الممكن أن تشهد ترشح مرتضى منصور".

وأتم عمرو أديب موجهاً حديثه لمسؤولي الرياضة المصرية: "إذا كانت الرغبة هي بقاء واستمرار مرتضى منصور عليكم إعلان ذلك، بدلاً من إدخال النادي في صراعات ستتسبب في عدم استقراره إدارياً، عليكم إعلان ذلك بشكل مباشر بدلاً من هذه الدوامة التي نعيش فيها".

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