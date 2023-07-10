تغيير اسم وشكل الدوري المصري بداية من الموسم الجديد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، بشكل رسمي، تغيير اسم وشكل مسابقة الدوري المصري وكذلك شكل الدرع، بداية من الموسم الجديد.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته رابطة الأندية المصرية، أمس الأحد، أكد أحمد دياب رئيس الرابطة، إن هناك راعٍ جديد للدوري المصري، وهو ما سيستدعي تغيير اسم المسابقة.

وتابع دياب: "اسم الدوري المصري سيكون دوري النيل بداية من الموسم المقبل ولمدة 3 مواسم، كما أن درع دوري الموسم المقبل سيكون بشكل مختلف، حيث يتم تصنيعه حالياً في أعرق مصانع إنجلترا، وسيتم تسليمه لبطل موسم 2024/2023".

وأكمل: "نجحنا في إعادة الجماهير للمدرجات بعد غياب 12 عامًا، والآن تذاع المباريات بجودة HD، نهدف أن كل موسم يكون أفضل من الموسم الذي يسبقه".

وأتم دياب تصريحاته، قائلاً: "لابد من الحفاظ على الأندية الجماهيرية، سيكون هناك شركات للكرة، وهذا لا يعني أننا سنبيع الأندية الجماهيرية، بالعكس سيتم تخصيص مصاريف فريق الكرة من ميزانية النادي".

يذكر أن الموسم الحالي من بطولة الدوري المصري يقترب من الانتهاء، حيث يتبقى جولتين فقط على النهاية.

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