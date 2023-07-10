الإعلان الرسمي يقترب.. إمام عاشور إلى الأهلي المصري

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

حسم الأهلي المصري صفقة إمام عاشور لاعب نادي ميتييلاند الدنماركي الحالي والزمالك السابق، بنسبة تصل إلى 99.9%، وفقاً لتأكيدات الإعلامي الرياضي أحمد شوبير.

وقال شوبير عبر قناة "أون تايم سبورتس": "إمام عاشور أهلاوي بنسبة 99.9%، والصفقة سيتم الإعلان عنها قريباً".

وتابع: "الأمر حُسم نهائياً، حالياً يتم وضع الرتوش الأخيرة لانتقال عاشور إلى الأهلي خلال الانتقالات الصيفية".

وكان عاشور انضم إلى ميتييلاند الدنماركي يناير الماضي في صفقة شراء نهائي من الزمالك، بلغت قيمتها 3 ملايين دولار، بعقد يمتد حتى عام 2027.

وخاض عاشور 7 مباريات مع ميتييلاند الدنماركي، أحرز خلالها هدفين ولم يصنع أي هدف.

وجاء تفكير الأهلي في ضم عاشور، لتدعيم وسط ملعبه بعد رحيل لاعبه حمدي فتحي المنضم مؤخراً إلى الوكرة القطري.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز