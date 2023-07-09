«مستر إكس» لا ينتهي.. مرتضى منصور يستمر على عرش الزمالك رغم حكم العزل

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

"مستر إكس عمره ما يموت"، تلك المقولة التي استخدمها الفنان المصري الراحل فؤاد المهندس في فيلمه الشهير "مستر إكس" الذي جسد بطولته قبل 56 عاماً، حيث قام بدور "إكس" الشخصية العنيدة التي لا تنتهي أبداً، رغم كم الحروب والملاحقات ضده، إلا إنه في كل مرة يخرج من الأزمات بمعجزة حقيقية، ويعود للمشهد من جديد بعد أن يتصور الجميع أنه انتهى.

هذه الشخصية التي يمثلها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري "المعزول" على أرض الواقع في وقتنا الحالي، ولما لا فقد اعترف منصور بنفسه وأكد إنه "مستر إكس" في أكثر من تصريح سابق له، حيث قال: "متلعبوش مع مرتضى منصور اللي عمره في حياته ما خسر، مستر إكس هو مرتضى.. لا يموت".

استيقظت الجماهير المحبة لنادي الزمالك في ربوع الوطن العربي، صباح اليوم الأحد 9 يوليو، على خبر يسرد تفاصيل حكم المحكمة الإدارية العليا بمصر، بتأييد عزل وزوال صفة مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، لكن بالرغم من ذلك، ظلت الجماهير البيضاء تتساءل هل سيكون هذه المرة الحكم نهائياً بالفعل وينفذ، أما يبقى الوضع كما هو عليه مع "مستر إكس" كما حدث من قبل مرات عديدة، من خلال الأسطر التالية نجيب عن كل التساءلات التي تدور في أذهان الجماهير، من خلال استعراض كافة الجوانب القانونية في مصر، حول الأمر.

في البداية.. علق الخبير القانوني محمد عناني، على حكم الصادر من المحكمة المصرية، قائلاً إنه بات نهائياً، ولا يجوز الطعن عليه، كون القانون المصري ينص على اعتبار أحكام الإدارية العليا خاتمة المطاف، لإنها أعلى محكمة طعن في القضاء الإداري وأحكامها باتة، فلا يجوز قانوناً أن يعقب على أحكامها ولا تقبل الأحكام الصادرة منها، الطعن ضدها بأي طريق من الطرق.

سبب الحكم على مرتضى منصور بالعزل

قضى مرتضى منصور قبل فترة عقوبة الحبس شهراً بسجن وادي النطرون في مصر، بعد إدانته من محكمة النقض بسب وقذف محمود الخطيب رئيس الغريم التقليدي الأهلي، وبحسب القوانين المصرية، ترتب على حكم الحبس قرار عزله من رئاسة النادي.

مصير مجلس إدارة نادي الزمالك

قال مصدر داخل وزارة الشباب والرياضة المصرية في تصريحات لـ "البيان"، أن كل منصب في مجلس الإدارة مستقل بذاته ولا يؤثر منصب على تشكيل المجلس بأكمله، مضيفاً أنه لن يتم حل المجلس، حال أوجبت اللائحة عزل رئيس الزمالك من منصبه بسبب صدور حكم نهائي ضده.

وأشار المصدر أن الحكم الصادر بحق مرتضى منصور، يلزم مجلس إدارة النادي بالدعوة لانتخاب رئيس جديد في أقرب جمعية عمومية.

هل يحق لمرتضى منصور الترشح من جديد لرئاسة نادي الزمالك

كشف المصدر الوزاري، عن مدى إمكانية ترشح مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك مرة أخرى من عدمه، حيث قال إنه وفقاً للمادة 28 من اللائحة الاسترشادية التي تتحدث عن شروط الترشح في انتخابات الأندية، يحق لمرتضى منصور الترشح في الانتخابات رغم قرار عزله من رئاسة النادي، كونه لم يصدر ضده عقوبة جنحة أو جناية مخلة بالشرف، مشيراً إلى أن منصور لا يحق له الترشح في الانتخابات التكميلية المقبلة التي من المقرر أن ينتخب على أثرها رئيس ناد جديد خلفاً له، ولكن يحق له الترشح في الانتخابات الجديدة، التي من المقرر أن تقام بعد عاميين من الآن، بحسب المدة القانونية المتبقية لمجلس الإدارة الحالي.

مصير مجلس الزمالك حال الاستقالة الجماعية

قال المصدر الوزاري، أنه حال تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك باستقالة جماعية بعد قرار عزل مرتضى منصور، سيتم تكليف لجنة ثلاثية بإدارة شؤونه، مكونة من المدير التنفيذي ومدير النشاط الرياضي والمستشار القانوني، بجانب تشكيل لجنة من الجهة الإدارية، للمعاونة في تيسير الأعمال لحين إجراء الانتخابات مع أول موعد للجمعية العمومية، وفقاً لقانون الرياضة.

كيف يستمر مرتضى منصور على عرش الزمالك رغم حكم العزل؟

فجر مصدر داخل نادي الزمالك، مفاجأة كبيرة، في تصريحاته لـ "البيان"، بعدما كشف قرار مجلس إدارة النادي الأبيض عقب قرار عزل مرتضى منصور من رئاسة النادي، إذ قال إن المجلس اتخذ قرارا من قبل بشأن مصير منصور عندما قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري في مصر بقرار العزل يوم 16 أبريل الماضي، قبل الطعن عليه، تمثل في إسناد منصب شرفي لمنصور من خلاله يتسنى له التواجد بمقر نادي الزمالك وإدارة زمام الأمور، (وهنا يستند المجلس على أن موعد الجمعية العمومية الخاصة بالدعوة لانتخاب رئيس نادي الزمالك جديد خلفاً لمنصور، غير معلوم).

وأوضح المصدر أن القرار يتمثل في منح مرتضى منصور منصب الرئيس الشرفي للنادي، وتكليفه بمهمة المتحدث الرسمي.

وعن عدم قدرة مرتضى منصور حينها على توقيع أي أوراق رسمية كونه لا يشغل منصب رسمي، قال المصدر أنه في الأساس لا يقوم رئيس الزمالك بالتوقيع على المستندات الرسمية، مشيراً إلى أن هذه المهمة منوط بها أمين الصندوق بمجلس الإدارة والمدير التنفيذي للنادي.

وعما إذا كان مجلس إدارة الزمالك ينوي التقدم باستقالته من عدمه بعد قرار عزل مرتضى منصور، قال المصدر المسؤول داخل النادي الأبيض إنه حتى الآن لم تتم أي مناقشات حول هذا الأمر، مشيراً إلى أن هناك اجتماع لإدارة النادي خلال الساعات القليلة المقبلة، سيتم من خلاله مناقشة وحسم العديد من الملفات الهامة على طاولة المجلس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز