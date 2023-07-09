خبير قانوني: مرتضى منصور يمكنه الترشح في انتخابات الزمالك المقبلة

المصدر: البيان

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كشف خبير قانوني تفاصيل عما إذا كان أمام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، درجة تقاضي أخرى بعد قرار المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأحد 9 يوليو 2023، برفض الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، على الحكم الصادر بعزله من رئاسة نادي الزمالك بإجماع الآراء.

وأكد على أن مرتضى منصور استنفد جميع درجات التقاضي في الطعن على حكم عزله من رئاسة نادي الزمالك.

وأوضح المصدر في تصريحات لـ" القاهرة 24" المصرية أنه لا يوجد درجة تقاضي قانونية أمام المستشار مرتضى منصور، بعد قرار الإدارية العليا برفض الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

وتابع المصدر: يحق لمرتضى منصور الترشح مرة أخرى على رئاسة نادي الزمالك بعد الإعلان عن فتح باب الترشح لرئاسة نادي الزمالك، مالم يطعن عليه أحد من المرشحين الآخرين، أو أحد أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، ذو صفة.

وقضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأحد 9 يوليو 2023، رفض الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، في الحكم الصادر بعزل المستشار مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، بإجماع الآراء.

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