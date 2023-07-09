"الإدارية العليا" تؤيد عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

المصدر: وكالات

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قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية اليوم الأحد، برفض طعني وزارة الشباب والرياضة، ومرتضى منصور على عودة الأخير لرئاسة الزمالك، وتأييد عزله من رئاسة النادي.

وكانت هيئة قضايا الدولة المصرية قد تقدمت بطعن على حكم عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك بالنيابة عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصرية ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

وسبق لمحكمة النقض المصرية أن قضت في فبراير الماضي برفض الطعن المقدم من مرتضى منصور وتأييد حكم حبسه شهرا مع الشغل والنفاذ ،بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري.

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