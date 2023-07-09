بطلب من نونو سانتو..شركة أوروبية تقيس آداء لاعبي اتحاد جدة

المصدر: وكالات

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تعاقد نادي اتحاد جدة السعودي مع شركة أوروبية، خلال فترة معسكر الفريق في الطائف، غرب المملكة، من أجل عمل قياسات للاعبين، ورصد الجهد المبذول من قِبلهم ومتابعتهم عن قرب، كما هو معمولٌ به في الأندية العالمية، إضافةً إلى وضع نظام غذائي لهم.

وجاءت الخطوة بطلب من البرتغالي نونو سانتو، مدرب الفريق، الذي اطلع على مقر المعسكر، وحدَّد احتياجاته الأخرى.

ونقلت صحيفة "الرياضية" اليوم الاحد عن مصادر خاصة " أن الإدارة وفَّرت مقرًّا إضافيًّا في المعسكر، يحتوي على أجهزة متطوِّرة، تحسب المسافة التي غطَّاها اللاعب، والسرعة القصوى التي وصل إليها، مع قياس ضربات قلبه، والمجهود الذي بذله، الأمرُ الذي يتيح للمدرب البدني قياس الحالة البدنية لكل لاعب بشكلٍ فردي".

من جانب آخر، وصل الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم الفريق الجديد، والبرتغالي جوتا إلى جدة، أمس السبت من أجل الالتحاق بتدريبات الفريق ، التي ستنطلق غدًا الاثنين في الطائف، استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

وحقق نادي الاتحاد، بقيادة المصري احمد حجازي لقب الموسم الماضي من دوري "روشن" السعودي للمحترفين لأول مرة منذ 2009 .

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