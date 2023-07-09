المصريان حمزة وعادل الأفضل في أمم أفريقيا تحت 23 عاماً

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

توج ابراهيم عادل الجناح الأيسر للمنتخب المصري الأوليمبي بجائزة أفضل لاعب في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما التي اختتمت بالمغرب مساء السبت.

كما فاز حمزة علاء حارس مرمي الفراعنة بجائزة أفضل حارس مرمي في البطولة رغم تلقيه هدفين في النهائي.

وتوج المنتخب المغربي بلقب بطولة كأس أمم أفريقيا لأقل من 23 عاما لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على نظيره المصري 2 /1، بعد الوقت الإضافي، في المباراة النهائية للبطولة التي اختتمت في المغرب.

وتقدم المنتخب المصري عن طريق محمود صابر في الدقيقة العاشرة، قبل يتلقى بطاقة حمراء في الدقيقة 17 من بداية اللقاء، وأدرك يانيس بكراوي التعادل للمغرب في الدقيقة 37.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1 /1، ليتم اللجوء إلى شوطين إضافيين، نجح خلالهما المنتخب المغربي في الفوز بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الإضافي الأول عن طريق أسامة ترغالين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز