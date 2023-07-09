أُنس جابر: بيكهام ألهمني لعب التنس

المصدر: لندن - رويترز

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أشادت التونسية أُنس جابر، وصيفة بطلة ويمبلدون العام الماضي، بلنجم كرة القدم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام بعد لقاء بينهما خلال الأسبوع الحالي، وأكدت أنه ألهمها لعب التنس ببراعة، وقالت: هو شخص مذهل، كنت أتطلع حقاً لمقابلته، وتناقشت معه في أمور متنوعة مثل كرة القدم والتنس بشكل عام. وتابعت: أحب مقابلة هؤلاء الرياضيين لأنني أؤمن بأنه يمكنني تعلم الكثير منهم، أتمنى أن التقي به في مرات عدة أخرى.

وتأهلت أُنس جابر للدور الثالث في بطولة ويمبلدون بعبور سريع لمنافستها الصينية باي تشوتشوان بنتيجة 6 - 1 و6 - 1 خلال 45 دقيقة فقط.

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