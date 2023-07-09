طلال الفهد رئيساً للمجلس الأولمبي الآسيوي

المصدر: بانكوك - أ ف ب

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انتُخب الكويتي الشيخ طلال الفهد الصباح رئيساً للمجلس الأولمبي الآسيوي لولاية جديدة مدتها 4 أعوام، بعدما تفوّق على مواطنه رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية حسين المسلّم إثر منافسة محتدمة (24 مقابل 20 صوتاً)، في بانكوك.

فيما حصل القطري ثاني بن عبد الرحمن الكواري على منصب نائب رئيس المجلس عن منطقة غرب آسيا.وخلف الشيخ طلال الفهد (58 عاماً)، شقيقه الشيخ أحمد الفهد، الذي تنحى عن رئاسة المنصب في سبتمبر 2021،

ومع انتخاب الشيخ طلال الفهد في المنصب ، تواصل وجود أبناء الشيخ الراحل فهد الأحمد الصباح في المنصب، والذي كان أول من ترأس المجلس عام 1982، قبل أن ينتقل المنصب، لنجله أحمد في يوليو 1991، الذي استمر رئيساً حتى 2021.

وشغل الشيخ طلال الفهد مناصب عدة سابقاً أبرزها رئاسة اللجنة الأولمبية الكويتية واتحاد كرة القدم، قبل أن يبتعد عن المشهد الرياضي في السنوات الأخيرة لظروف صحية.

تركيز

وطلب الشيخ طلال الفهد في بداية تقديمه لبرنامجه الانتخابي بالوقوف دقيقة صمتاً على روح الأمين العام للجنة الأولمبية السورية وأشار إلى إنه سيركّز على الحوكمة جيداً، الاستدامة المالية، برامج تطوير للرياضات والرياضيين، ووعد بألعاب آسيوية بجودة مرتفعة، وقال: أنا قادم من بيت ومدرسة رياضية تعود إلى ستين عاماً،ووالدي كان أحد مؤسسي المجلس الأولمبي الآسيوي،وشقيقي كان قائد ورئيس المجلس بدعمكم،وأعدكم أنني سأوحّد آسيا مجدداً، ولا شيء سيهدّد الألعاب أو موظفي المجلس،وأبوابنا ستكون مفتوحة دوماً.

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