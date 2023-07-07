ميكالي: مواجهة المغرب صعبة وهدفنا التتويج بلقب أفريقيا

المصدر: وكالات

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أكد البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي أن مواجهة المغرب في نهائي بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عام المقرر لها غدا السبت لن تكون سهلة.

وقال ميكالي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة إنه رغم صعوبة المهمة لكنهم يتطلعون للفوز والتتويج بالبطولة.

وأكد :"نمتلك جيلا واعدا وقادرا على تحقيق حلم الجمهور المصري والتتويج بالبطولة ".

وأضاف :"سعيد بالتواجد بينكم، أهنئ دولة المغرب حكومة وشعبا على التنظيم الرائع والحفاوة البالغة بنا، من أول يوم والشعب المغربي يستقبلنا بحرارة، مبروك تواجد مصر والمغرب في النهائي وصعودنا معا إلى أولمبياد باريس، نعلم أننا بصدد مباراة صعبة جدا في النهائي، وندرك قيمة المواهب المغربية، ولكنني أتمنى وأتطلع أن نعود بالكأس إلى القاهرة ".

وأوضح :"أتوقع مباراة كبيرة غدا، تكون أشبه بحفلة كروية تليق باسم المنتخبين الكبيرين، لامتلاء صفوف المنتخبين بالمواهب، متفاجئ جدا بالجمهور المغربي وشغفه بالكرة المصرية، وثقافة الكرة عالية جدا هنا في المغرب وهذا شيء رائع، كل الاحترام للمغرب ولكننا مصر" .

من جانبه أبدي إبراهيم عادل مهاجم المنتخب الأولمبي المصري سعادته بوصفه خليفة الدولي محمد صلاح، الجناح الأيمن لفريق ليفربول وقائد منتخب الفراعنة .

وقال عادل في المؤتمر الصحفي :"محمد صلاح فخر لنا جميعا ويسعدني أن أكون خليفته لأننا نتعلم منه الكثير وهو لاعب أسطوري".

وأكد:"أنا وزملائي في المنتخب الأولمبي المصري سنقاتل من أجل إحراز كأس أفريقيا وإسعاد الجمهور المصري العظيم".

وأضاف :"نركز جيدا في الحلم، لقد أحرزنا أول هدف وهو التأهل للأولمبياد وهدفنا الحالي العودة بالكأس، كل التقدير والتحية لمن يساعدنا ويحفزنا من قبل أن يبدأ الحلم".

وأوضح:" نحترم المغرب ولكن لدينا رغبة كبيرة في إحراز كأس البطولة وثقتي بلا حدود في زملائي ، ونمتلك جهاز فني متكامل ومتجانس يقوده باحترافية محمد بركات المشرف العام، وكل التقدير لميكالى المدرب العالمي وكل أفراد الجهاز الفني والاداري والطبي".



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