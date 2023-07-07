مطلوب في هندوراس.. مدرب الزمالك مهدد بالخطف

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصبح مستقبل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك، مع ناديه المصري مهدداً، بعدما أبدت مؤخراً عدة أندية واتحادات رياضية رغبتها في التعاقد معه، مستغلة عدم تفعيل البند الموجود في عقده مع النادي الأبيض حتى الآن، الخاص باستمراره مدرباً للزمالك في الموسم المقبل.

ووفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن اتحاد هندوراس لكرة القدم، يخطط لـ "خطف" أوسوريو من الزمالك، بعدما بات مرشحاً رئيسياً خلال الوقت الحالي لدى مسؤولي الاتحاد الهندوراسي، مشيرة إلى أنهم متحمسين للتعاقد مع المدرب الكولومبي، نتيجة الخبرات الكروية التي يتمتع بها في المنطقة الأمريكية، وإلمامه بطرق اللعب هناك.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن هناك عقبة واحدة تقف أمام صفقة أوسوريو مع الاتحاد الهندوراسي، وهي تقاضي المدرب الكولومبي راتب ضخم مع الزمالك يقدر بـ 100 ألف دولار شهرياً، بإجمالي مليون و200 ألف دولار سنوياً، وهو مبلغ كبير جداً في هندوراس، إذ كان يتقاضى خورخي لويس بينتو المدرب السابق لهم، 50 ألف دولار فقط شهرياً، لكنه فشل في قيادة المنتخب للتأهل إلى بطولة كأس العالم.

وأكدت "ماركا" أن مسؤولي الاتحاد الهندوراسي وضعوا الكولومبي رينالدو رويدا كخيار ثان، حال فشل تعاقدهم مع أوسوريو، وهو المدرب الذي قاد منتخبهم في مونديال 2010 الذي أقيم بدولة جنوب إفريقيا.

يذكر أن أوسوريو كانت آخر محطاته التدريبية قبل حضوره إلى الزمالك مع نادي أمريكا دي كالي ورحل عنه مايو 2022، وظل بدون ناد قرابة العام، قبل بدء تجربة جديدة في المنطقة العربية لأول مرة خلال مسيرته التدريبية عن طريق الزمالك.

وقاد أوسوريو النادي الأبيض حتى الآن في 11 لقاء، فاز 8 منها، وتعادل 2، وخسر لقاء واحد، وسجل لاعبو الزمالك تحت قيادته 24 هدفاً، فيما استقبلت شباكهم 10 أهداف.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز