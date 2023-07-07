بعد انضمامه للغرافة .. فرجاني ساسي يصدم جمهور الزمالك المصري

المصدر: د ب ا

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أعرب النجم التونسي فرجاني ساسي عن سعادته بالانضمام إلى صفوف نادي الغرافة القطري مؤكدًا أن "الفهود" من الفرق الكبيرة في قطر.

وكشف نادي الغرافة عن تعاقده الرسمي مع الثنائي ساسي قادما من صفوف نادي الدحيل، والإيفواري يوهان بولي لاعب الريان السابق، وذلك خلال مُؤتمر صحفي بمقر النادي بحضور اللاعبين، ومجيب حامد مدير الفريق، وعيد إبراهيم الملا المنسق الإعلامي لنادي الغرافة، وعددٍ من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.

ووقّع الغرافة على عقد مع الثنائي لمدة موسمين، حيث سيرتدي فرجاني ساسي القميص رقم 31، بينما سيرتدي بولي القميص رقم 22.

وأكد ساسي، أن المفاوضات لم تستغرق وقتًا طويلًا، لاسيما أنه وجد جدية في المفاوضات مع مسؤولي نادي الغرافة.

وأوضح ساسي أنه فضّل عرض نادي الغرافة بالرغم من امتلاكه العديد من العروض الاحترافية، أبرزها العودة إلى صفوف نادي الزمالك المصري.

وفي المقابل، وجه الإيفواري يوهان بولي شكره إلى إدارة نادي الغرافة على الثقة بتواجده ضمن صفوف الفريق اعتبارًا من الموسم المقبل.

وأكد بولي أنه اختار الغرافة لأنه فريق كبير ولديه طموحات كبيرة، مؤكدًا امتلاكه العديد من العروض الاحترافية وأتم بقوله: "أتطلع لتقديم موسم متميز مع الغرافة ومستعد لتسجيل الأهداف"، متمنيًا أن يخوض موسمًا متميزًا مع الفهود بدون إصابات.

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