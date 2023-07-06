في رسائل نارية..الشحات يكشف أسباب تجديده مع الأهلي وهدف "الشياطين الحمر" بعد دوري الأبطال

المصدر: وكالات

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أبدي حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي المصري، سعادته بتجديد عقده مع الفريق لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، بعد المفاوضات التي جرت مع النادي ولم تستغرق وقتا طويلا.

وقال الشحات في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، اليوم الخميس، إن هدفه هو الفوز بالبطولات مع الفريق في الفترة المقبلة والتتويج بالألقاب وإسعاد الجماهير.

وأضاف "رغبتي الأولى والأخيرة كانت البقاء داخل الأهلي وتجديد عقدي، هذا القرار كان محسوما بالنسبة لي، رغم أنني تلقيت عدة عروض في الفترة الماضية، وصارحت بها مسؤولي النادي الذين تمسكوا بوجودي مع الفريق".

وأوضح: "تعاهدنا على التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد خسارة اللقب العام الماضي في المغرب أمام الوداد، وخلال النسخة الأخيرة واجهنا بعض التحديات الصعبة، ولكن في النهاية توجنا باللقب وعلى حساب فريق الوداد وهو أمر أسعدنا بكل تأكيد، وكما ظهر الحزن على وجوهنا من قبل احتفلنا في المغرب".

وأشار لاعب الأهلي إلى أنه احتفل مع لاعبي الفريق عقب مباراة الوداد فقط بسبب انضمامه لصفوف المنتخب المصري، الذي خاض مباراة أخرى بالمغرب أمام غينيا بتصفيات أمم أفريقيا 2023، موضحا أن الاحتفالات بشكل عام داخل الأهلي تكون في أول يوم فقط بعد الفوز بأي لقب، ومن اليوم التالي يغلق الفريق تلك الصفحة ويكون التركيز منصبا على بطولة جديدة، والسعي لإضافة لقب آخر للنادي.

وشدد الشحات "عازمون على التتويج بلقب الدوري المصري هذا الموسم بعد غيابه موسمين عن النادي، وأرغب في الوصول إلى ميدالية جديدة في كأس العالم للأندية مع الأهلي".

يُذكر أن الأهلي، الذي سبق له الحصول على 3 ميداليات برونزية في مسيرته بمونديال الأندية، أصبح على مشارف استعادة لقب الدوري المصري، الذي غاب عن خزائنه في الموسمين الماضيين لمصلحة غريمه التقليدي الزمالك.

ويتربع الأهلي على قمة جدول ترتيب البطولة برصيد 72 نقطة، بعد خوضه 28 مباراة، متفوقا بفارق 5 نقاط على أقرب ملاحقيه بيراميدز، الذي خاض 31 لقاء.

وأصبح الأهلي بحاجة للحصول على 5 نقاط فقط في لقاءاته الستة المتبقية للمسابقة هذا الموسم، من أجل الفوز بالبطولة للمرة الـ43 في تاريخه، وتعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق فوزا باللقب.

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