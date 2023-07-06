بين نيمار وصلاح.. الهلال السعودي يرصد ميزانية ضخمة لصفقته الجديدة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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ما زال نادي الهلال السعودي، يسعى للتعاقد مع صفقة "سوبر"، وضم نجم عالمي إلى صفوفه، بعدما فشل في إتمام صفقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي فضل خوض تجربة احترافية جديدة بالدوري الأمريكي، عن طريق بوابة نادي إنتر ميامي.

ووفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط"، فإن الهلال يركز حالياً على التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، مشيرة إلى أن الساعات الماضية شهدت انعقاد جلسات بين مسؤولي الهلال ووكلاء نيمار.

وأضافت الصحيفة أن الهلال مستعد لدفع 200 مليون يورو سنوياً لنيمار، فيما سيكون من المتوقع أن يطلب باريس حوالي 60 مليون يورو نظير الاستغناء عن نيمار نهائياً.

وبحسب الإيطالي رودي جاليتي مراسل شبكة "سكاي إيطاليا"، فإنه حال فشل الهلال في التوصل لاتفاق مع نيمار، سيكون الخيار الثاني للنادي السعودي هو الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول.

يذكر أن الهلال يسعى لدعم خط هجومه قبل انطلاق الموسم الجديد، بالتعاقد مع مهاجم وجناح، خاصة بعد رحيل مهاجمه النيجيري أوديون إيغالو.

ويضع الهلال النجم البرازيلي بيدرو جيليرمي مهاجم فلامنغو، ضمن أهدافه في الميركاتو الصيفي الجاري، معتمداً على إغراء اللاعب براتب كبير يتجاوز أضعاف ما يحصل عليه مع فلامنغو.

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