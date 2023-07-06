بعد حمدي فتحي.. لاعب أهلاوي جديد يقترب من الدوري القطري

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يقترب لاعب جديد في صفوف الأهلي المصري من الانتقال إلى الدوري القطري عن طريق بوابة نادي أم صلال القطري، وذلك بعدما تعاقد نادي الوكرة مع النجم حمدي فتحي قادماً من النادي القاهري خلال الساعات القليلة الماضية، مقابل 3.5 مليون دولار.

وبحسب شبكة قنوات "الكأس" القطرية، فإن إدارة نادي أم صلال القطري تفاضل بين النيجيري أوديون إيغالو مهاجم الهلال السعودي السابق، ومحمد مجدي أفشة لاعب الأهلي، لضم أحدهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وسبق لإيغالو اللعب في الدوري الإنجليزي مع ناديي مانشستر يونايتد وواتفورد، بالإضافة لتجربة قصيرة مع نادي الشباب السعودي، قبل الانتقال إلى الهلال، فيما لعب أفشة مع أندية إنبي وبيراميدز ثم الأهلي وينتهي تعاقده مع الأخير بنهاية الموسم المقبل 2024/2023.

وضمن أم صلال البقاء في الدوري القطري عقب انتهاء منافسات الموسم الماضي، بعد معاناة كبيرة عاشها أثر النتائج السلبية التي وقع فيها الفريق.

يذكر أن أم صلال تعاقد مؤخراً مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون الذي تولى من قبل تدريب أندية الأهلي والزمالك ووادي دجلة في مصر، والتعاون والاتفاق في السعودية.

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