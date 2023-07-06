رسمياً.. لويس كاسترو مدرباً للنصر السعودي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي النصر السعودي، تعاقده مع البرتغالي لويس كاسترو لتدريب الفريق، بداية من الموسم المقبل بعدما رحل عن تدريب نادي بوتافوغو ريغاتاس، عقب قيادة لصدارة ترتيب الدوري البرازيلي.

ووقع كاسترو على عقود تدريب النصر حتى صيف 2025، بحسب ما أعلن النادي السعودي.

ونشر نادي النصر السعودي تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، جاء فيها: "السيد لويس كاسترو مدرباً للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بعقد يمتد حتى 2025".

وأضاف: "تمنياتنا بالتوفيق له ولطاقمه، في مشوارهم مع العالمي بإذن الله".

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