مدة العقد وطلب الخطيب.. الوكرة القطري يكشف تفاصيل صفقة حمدي فتحي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن رئيس نادي الوكرة القطري الشيخ خليفة بن حسن آل ثاني، تفاصيل الصفقة التي أتممها النادي، بضم لاعب وسط الأهلي المصري حمدي فتحي، كاشفاً عن العرض الذي قدمه محمود الخطيب رئيس الأهلي وقت تواصلهما للتفاوض حول الصفقة.

وقال خليفة بن حسن آل ثاني في تصريحات لقناة الكأس القطرية: "نشكر إدارة الأهلي ومحمود الخطيب على إتمام صفقة حمدي فتحي، الصفقة شراء نهائي، وعقد اللاعب مع الوكرة 4 مواسم، وننتظر من اللاعب الكثير ليقدمه مع الفريق خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "الخطيب عرض تنظيم مباراتين وديتين بين الوكرة والأهلي ذهابًا وإيابًا في الدوحة والقاهرة، ونحن نرحب بالطبع، شرف لنادي الوكرة اللعب ودياً مع بطل القرن في إفريقيا".

وأتم رئيس نادي الوكرة القطري، قائلاً: "الجمهور المصري له طابع خاص وننتظر دعم الجالية المصرية في قطر لفريق الوكرة".

يذكر أن حمدي فتحي وصل إلى الدوحة في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، لإتمام إجراءات انضمامه إلى نادي الوكرة القطري.

وتوج حمدي فتحي مع الأهلي بـ 11 بطولة، 3 منها لدوري أبطال إفريقيا ومثلها السوبر المصري، وبطولتين لكأس مصر، ومثلها السوبر الإفريقي، وبطولة الدوري المصري مرة واحدة، كما كان متواجداً مع النادي الأحمر عندما احتل مرتين المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية.

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