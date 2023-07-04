كوافير حريمي وسيارة محترقة.. مرتضى منصور يواصل تصدر «الترند» بتصريحات مثيرة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، تصدره لـ "ترند" مواقع التواصل الاجتماعي على رأسها موقع "تويتر"، وهو أمر ليس بالجديد عليه، إذ دائماً ما تتسبب تصريحاته الإعلامية في ضجة كبيرة، ليس في مصر فقط ولكن على مستوى الوطن العربي.

ونشر مرتضى منصور مقطع فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، تحدث فيه عن موقف نادي الزمالك من عودة لاعبه السابق إمام عاشور المحترف بنادي ميتييلاند الدنماركي.

وقال مرتضى منصور، متحدثاً عن عاشور: "محمد حافظ والد زوجة إمام عاشور، هو الكوافير الخاص بأسرتي، وكذلك لمعظم الفنانات، أتصل بي وقال سأحضر إمام عاشور ونجلس للتفاوض حول عودته إلى الزمالك، ثم عاد واتصل بي حافظ مرة أخرى وقال إن اللاعب أحضر زوجته له وتركها، وقال له لا تتدخل في قصة الزمالك".

وتابع: "إمام عاشور يحاول استخدام الزمالك "كوبري" من أجل التوقيع مع بيراميدز، إذا كان يرغب في العودة إلى الزمالك، سنتفاوض مع نادي ميتييلاند، لكن ما يحدث لعب أطفال، إمام عاشور يلعب على مشاعر الجماهير، مؤمن زكريا ربنا يشفيه فعلها من قبل، كان يقبل شعار الزمالك وفي النهاية وقع مع الأهلي، عادي أن يكرر إمام عاشور الأمر نفسه".

وأكمل موجهاً حديثه لإمام عاشور: "لا أريد التحدث عن السبب وراء حرق سيارتك، جئت لي وقتها منهاراً من البكاء، ورسالتي إلى جهور الزمالك حافظوا على كرامة النادي، لن نتذلل للاعب".

وأتم مرتضى منصور، حديثه قائلاً: "الباب مفتوح أمام أي لاعب يريد العودة إلى الزمالك سواء إمام عاشور أو جنش أو أبوجبل أو مصطفى فتحي أو طارق حامد، لكن الزمالك لن ينساق وراء أفعال اللاعبين".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز