الاتفاق السعودي يتعاقد مع جيرارد

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أعلن الاتفاق المنافس في الدوري السعودي للمحترفين اليوم الاثنين تعاقده مع الإنجليزي ستيفن جيرارد لتدريب الفريق.

وقال الاتفاق في بيان في حسابه في تويتر "هنا منبع الأساطير. يسعدنا الإعلان عن التعاقد مع جيرارد كمدرب لنادي الاتفاق".

وبدأ جيرارد، الذي قاد ليفربول للفوز بدوري أبطال أوروبا عام 2005، مسيرته التدريبية مع فريق ليفربول تحت 18 عاما في 2017.

وتولى جيرارد، البالغ عمره 43 عاما، تدريب رينجرز في 2018 وقاده للفوز بالدوري الاسكتلندي في 2021 واستعادة اللقب بعد غياب تسعة أعوام.

وعاد لاعب الوسط السابق، الذي خاض أكثر من 100 مباراة مع إنجلترا، إلى الدوري الإنجليزي ليتولى تدريب أستون فيلا في نوفمبر تشرين الثاني 2021 واستمر حتى أكتوبر تشرين الأول 2022 قبل أن يرحل بسبب تراجع النتائج.

واحتل الاتفاق المركز السابع في الدوري بالموسم المنصرم.

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