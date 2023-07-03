تجربة جديدة تؤجل رحيل طارق حامد عن اتحاد جدة

المصدر: البيان

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أجل مسؤولو نادي اتحاد جدة، فكرة رحيل الدولي المصري طارق حامد عن صفوف الفريق السعودي خلال الفترة الحالية، بحسب الحساب الرسمي لقنوات الكأس القطرية على موقع "تويتر".

وأشارت قنوات الكأس إلى أن إدارة اتحاد جدة أجلت رحيل طارق حامد لحين تجربة مشاركته بجوار الفرنسي نغولو كانتي المنضم حديثاً من تشيلسي، في وسط الملعب خلال مباريات كأس الملك سلمان للأندية العربية، رغم طلب المدرب البرتغالي نونو سانتو برحيل اللاعب وفقاً للتغريدة.

وأعلن اتحاد جدة تعاقده مع كانتي مؤخراً، قادماً من تشيلسي، لتؤكد بعدها وسائل الإعلام السعودية أن مشوار طارق حامد مع الاتحاد قد انتهى، على الرغم من الأداء الرائع الذي قدمه الدولي المصري مع فريقه السعودي خلال الموسم الماضي، الذي انتهى بتتويج الفريق بلقب الدوري السعودي.

وتنطلق منافسات دور المجموعات لكأس الملك سلمان للأندية العربية 27 يوليو الجاري بالسعودية، ويلعب اتحاد جدة مع الترجي التونسي بالمجموعة الأولى يوم 27 يوليو على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، ثم سيلتقي في المباراة الثانية مع الفائز من مباراة الصفاقسي التونسي والهلال السوداني، أما الجولة الثالثة ستكون أمام الشرطة العراقي يوم 2 أغسطس المقبل.

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