الحسم قد يكون أمام الزمالك.. كم نقطة يحتاجها الأهلي لاقتناص درع الدوري المصري؟

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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اقترب الأهلي المصري من حسم لقب الدوري المحلي للموسم الجاري 2023/2022، بعدما غاب عن جدرانه آخر موسمين لصالح غريمه التقليدي الزمالك.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي كأكثر فريق مصري توج بلقب الدوري المحلي بواقع 42 مرة، ويأمل لاعبوه في تحقيق إنجاز آخر وهو التتويج بالدرع دون التعرض لأي هزيمة طوال الموسم، حيث يعد الأحمر هو الفريق الوحيد في الدوري المصري هذا الموسم الذي لم يتعرض لأي خسارة.

ويحتاج الأهلي (69 نقطة) إضافة 8 نقاط إلى رصيده والوصول إلى 77 نقطة لحسم لقب الدوري المصري بشكل رسمي، دون النظر لنتائج المنافسين، ما يعني أن الأحمر بحاجة إلى 3 انتصارات أو انتصارين وتعادلين من مبارياته السبع المتبقية.

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع الإسماعيلي يوم 5 يوليو، ثم الاتحاد السكندري يوم 8 يوليو، والزمالك يوم 13 يوليو، ثم المقاولون العرب يوم 16 يوليو، وحرس الحدود يوم 19 يوليو، وبيراميدز يوم 23 يوليو، وأخيراً المصري يوم 26 يوليو.

وحال فوز الأهلي على الإسماعيلي ثم الاتحاد السكندري مع عدم تعثر بيراميدز (المنافس المباشر)، ستتاح فرصة للأحمر لحسم لقب الدوري المصري أمام الزمالك في القمة المؤجلة من الجولة 31، والتي ستقام يوم 13 يوليو.

وأهدر الأهلي نقطتين في مشواره نحو لقب الدوري بالتعادل مع فيوتشر سلبياً، أمس الأحد، في المباراة المؤجلة من الجولة 24 لبطولة الدوري المصري.

ويحتل الأهلي حالياً صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 69 نقطة فيما يأتي بيراميدز ثانياً برصيد 67 نقطة، لكن الأخير لعب عدد أكبر من المباريات.

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