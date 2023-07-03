من مصر إلى الولايات المتحدة.. «سطلانة» تغزو احتفالات الكأس الذهبية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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وصل صدى الأغنية المصرية الشهيرة "سطلانة" إلى الولايات المتحدة، بعدما رددها لاعبو العنابي عقب الفوز على المكسيك 0/1، بالجولة الثالثة من بطولة الكأس الذهبية، ليضمن المنتخب القطري تأهله إلى الدور ربع النهائي.

وعقب إطلاق صافرة نهاية المباراة، التي أقيمت على إستاد ليفاي في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا الأمريكية، شهدت أرضية الملعب احتفالات هيستيرية للاعبي منتخب قطر، والجهاز الفني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش.

ولم يكتف لاعبو قطر بالاحتفال داخل الملعب بل استمروا في احتفالاتهم خارج المستطيل الأخضر، على أنغام "سطلانة" التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، بعدما قام لاعبو الأهلي المصري بغنائها جماعياً، عقب التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، على حساب الوداد المغربي.

يذكر أن هدف منتخب قطر ضد المكسيك جاء عن طريق حازم أحمد في الدقيقة 27، ليرفع العنابي رصيده إلى 4 نقاط بالمركز الثاني، متفوقاً بفارق الأهداف عن هندوراس، فيما يتصدر المكسيك برصيد 6 نقاط.

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