«مش عايزين».. جماهير الأهلي المصري تهتف ضد صفقة إمام عاشور

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

هتفت جماهير الأهلي المصري خلال مباراة فيوتشر بمسابقة الدوري المصري الممتاز، ضد الدولي إمام عاشور لاعب وسط ميتيلاند الدنماركي الحالي والزمالك السابق، بعدما ارتبط اسمه مؤخراً بالتوقيع مع النادي الأحمر والانتقال إل صفوفه بداية من الموسم المقبل.

وقامت جماهير الأهلي قبل انطلاق المباراة بالهتاف ضد لاعب الزمالك السابق، حيث رددت: "صالح سليم مش ناسيين.. إمام عاشور مش عايزين".

وكان عاشور انضم إلى ميتيلاند من الزمالك يناير الماضي بعقد يمتد حتى 2027 مقابل مليوني دولار.

وجاء رفض جماهير الأهلي لصفقة عاشور، على خلفية الأزمات التي وقعت بين الطرفين من قبل، أبرزها هتاف اللاعب ضد الأهلي في فيديو تداول حينها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عرضه للإيقاف 12 مباراة من قبل اتحاد الكرة المصري.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز