مصر تتأهل للمربع الذهبي ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاماً

المصدر: د ب ا

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تأهل المنتخب المصري إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا لأقل من 23 عاما، المقامة حاليا في المغرب، وذلك بعد فوزه 2 / صفر على نظيره الجابوني، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية بالبطولة.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى سبع نقاط ليتصدر المجموعة الثانية، حيث سيواجه المنتخب الغيني صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى في قبل النهائي.

وسجل محمود صابر هدف التقدم للمنتخب المصري في الدقيقة 82، قبل أن يضيف أسامة فيصل الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وشهدت المباراة تعرض مبونجي لاعب منتخب الجابون للطرد في الدقيقة 42، بعد حصوله على الإنذار الثاني.

وبلغ المنتخب المالي الدور ذاته، عقب فوزه بنفس النتيجة على النيجر.

وسجل مامادو سانجاري الهدف الأول للمنتخب المالي في الدقيقة 49 من ضربة جزاء، قبل أن يضيف دومبيا الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني.

ورفع منتخب مالي رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، ليتأهل للدور المقبل حيث سيواجه المنتخب المغربي المضيف ومتصدر المجموعة الأولى.

وأنهى منتخب النيجر دور المجموعات في المركز الثالث برصيد أربع نقاط، فيما تذيل منتخب الجابون الترتيب بدون رصيد من النقاط.

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