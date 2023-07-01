النصر السعودي يعلن رحيل جوستافو وجونزاليس

المصدر: وكالات

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أعلن النصر وصيف بطل الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم السبت رحيل لاعب الوسط البرازيلي لويز جوستافو والمدافع الإسباني ألفارو جونزاليس بعد نهاية عقديهما.

وقال النصر، الذي يضم بين صفوفه كريستيانو رونالدو، في بيانين منفصلين عبر تويتر إنه يتمنى التوفيق للاعبين في إشارة إلى عدم تجديد التعاقد.

وانضم جوستافو (35 عاما) إلى النصر في الصيف الماضي قادما من فناربخشه التركي في صفقة انتقال مجاني.

وشارك لاعب منتخب البرازيل السابق، المتوج بالثلاثية مع بايرن ميونيخ بموسم 2012-2013، في 29 مباراة بالدوري السعودي‭ ‬وسجل ستة أهداف.

أما جونزاليس، البالغ عمره 33 عاما، فانضم إلى النصر مطلع الموسم الماضي بعد نهاية عقده مع مرسيليا.

وشارك جونزاليس، الذي لم يلعب مع المنتخب الأول لإسبانيا، في 22 مباراة في الدوري بالموسم الماضي.

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