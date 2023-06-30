روبي فاولر مدرباً للقادسية السعودي

المصدر: (الرياض - د ب أ)

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أعلن نادي القادسية السعودي، أحد أندية الدرجة الأولى، عن تعاقده مع الإنجليزي روبي فاولر لتدريب الفريق الموسم المقبل.

وذكر القادسية عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن إدارة النادي وقعت على عقد مع فاولر للعمل مدرباً للفريق الأول.

وأضاف أن النجم الإنجليزي السابق درب عدداً من الأندية، منها موانجتونج يونايتد التايلاندي، وبريزبان رور الأسترالي. ولعب فاولرفي 8 أندية عبر19 موسماً، منها ليفربول وليدز يونايتد ومانشستر سيتي وكارديف سيتي وبلاكبيرن روفرز. ويعد فاولر من الهدافين التاريخيين لليفربول، سجل 183 هدفاً في 369 مباراة.

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