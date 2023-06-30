نجوم في رحاب الحج

المصدر: دبي - علي شدهان

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حرص عدد من نجوم ومشاهير كرة القدم على أداء فريضة الحج، وانتشرت عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي صور معبرة لكوكبة من نجوم كرة القدم العالمية، وهم يؤدون المناسك وسط جموع حجاج بيت الله، الأمر الذي كان له ردود أفعال إيجابية تجاه أولئك النجوم، الذين أثبتوا أنهم نجوم في المستطيل الأخضر، وكبار في السلوك والالتزام خارجه، ومن بين أبرز النجوم الذين ظهروا بزي الحج النجم الفرنسي الشهير كريم بنزيما، المحترف الجديد بفريق اتحاد جدة السعودي.

والذي عبر عن فرحته بقربه من بيت الله الحرام الكعبة المشرفة وذلك عند توقيع عقده مع فريقه الجديد، والنجم الفرنسي كانتي، المنتقل إلى اتحاد جدة، وعبدالله دوكوري لاعب إيفرتون، ومحمد النني، لاعب أرسنال، وغيرهم.

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