محترف النصر السعودي يثير الجدل: لم أنبهر برونالدو.. ونيمار أفضل منه

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أثار البرازيلي أندرسون تاليسكا المحترف بصفوف النصر السعودي، الجدل بتصريح مثير حول زميله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وفي تصريحات إذاعية برازيلية، رد تاليسكا على سؤال حول هوية اللاعب الأفضل بين رونالدو ونيمار، حيث قال: "نيمار كلاعب كرة قدم أفضل من رونالدو، لكن كرياضي متكامل، رونالدو أفضل".

ونقل حساب "VIVA SPORT" البرازيلي الناطق بالعربية، تصريحات تاليسكا، التي قال فيها: "بالنسبة لي أبداً لم أكن مثل أولئك المنبهرين برؤية رونالدو، أنا لست كذلك، لم ألمسه أو أطلب منه التقاط صورة، هو ظاهرة عالمية لا يمكن منافسته على الإطلاق، لكن نيمار فنياً أفضل منه، نتحدث عن الفنيات في كرة القدم، ولكن كرياضي متكامل فهو بالتأكيد رونالدو".

وانتقل تاليسكا إلى النصر صيف 2021 في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم، ثم مدد عقده حتى 2026، فيما انضم رونالدو لصفوف الفريق الملقب بالعالمي يناير الماضي في صفقة غير متوقعة، وعقد يستمر حتى صيف 2025.

ولعب تاليسكا 60 مباراة مع النصر، سجل خلالها 43 هدفاً وصنع 6 أهداف.

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