5 أضعاف ما يتقاضاه.. أهلي جدة يغري رياض محرز بعرض خرفي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تواصل إدارة أهلي جدة السعودي، مفاوضاتها مع الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن الأهلي قدم عرضاً لرياض محرز مدته موسمين، مقابل 43 مليون جنيه أسترليني، ما يمثل 5 أضعاف راتب اللاعب الحالي مع مانشستر سيتي.

ويتقاضى محرز 8.5 مليون جنيه أسترليني سنوياً مع مانشستر سيتي، لذلك يحاول الأهلي إغراء اللاعب بالمقابل المادي بهدف قبول العرض.

وأشارت الصحيفة إلى أن رياض محرز يدرس الموافقة على عرض الأهلي لعدم شعوره بالرضا داخل مانشستر سيتي، بسبب ابتعاده عن المشاركة الأساسية، فيما يواجه الأهلي صعوبة في المفاوضات مع النادي الإنجليزي لتمسك الأخير بخدمات اللاعب الذي يمتد عقده حتى صيف 2025.

ويسعى مسؤولو أهلي جدة السعودي لحسم صفقة رياض محرز، لتعزيز صفوف الفريق في الموسم المقبل، بعد العودة للمشاركة في دوري المحترفين.

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