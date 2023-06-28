مصر تفوز على مالي في أمم أفريقيا تحت 23 عاماً بالمغرب

المصدر: د ب ا

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فاز المنتخب المصري على نظيره المالي 1 /صفر، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم تحت 23 عاما، التي يستضيفها المغرب والمؤهلة لمنافسات أولمبياد باريس 2024.

وسجل إبراهيم عادل هدف المباراة الوحيد للمنتخب المصري في الدقيقة العاشرة.

وشهدت المباراة تعرض مامادي ديامبو لاعب المنتخب المالي للطرد في الدقيقة 56 بعد حصوله على الإنذار الثاني.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى أربع نقاط في المركز الاول، بفارق نقطة عن مالي في المركز الثاني.

وتشهد منافسات الجولة ذاتها في المجموعة مواجهة بين الجابون والنيجر، وتقام المباراة في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

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