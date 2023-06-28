بدأت في بناء عيادة أطفال.. كوليبالي: المال سبب رئيسي في انتقالي للهلال

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف السنغالي خاليدو كوليبالي الوافد الجديد لفريق الهلال السعودي، سبب اختياره الزعيم للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان كوليبالي انضم إلى الهلال بشكل رسمي قادماً من نادي تشيلسي الإنجليزي، بعد سلسلة محادثات بين الطرفين.

وقال كوليبالي في تصريحات صحيفة: "أخترت الهلال لأنه أفضل ناد سعودي، أنا لاعب مسلم ووصلت إلى بلد مثالي لي ولعائلتي، أنا في المكان الأفضل".

وتابع: "أنا سعيد للتوقيع مع الهلال، الذي يعد أحد الأندية الكبيرة بالسعودية، وأتمنى مساعدة الفريق على كتابة التاريخ، أنا هنا لمساعدة لاعبي الهلال على تحقيق الألقاب ومساعدة اللاعبين الشباب على التطور".

وعن رحيله عن تشيلسي، قال كوليبالي: "لا أحب أن أكون على مقاعد البدلاء، لذلك فضلت الذهاب إلى مكان يريدني من أجل المشاركة".

وعن انتقاله إلى الهلال من أجل المقابل المادي، قال: "لا يمكنني إنكار ذلك سأكون قادراً على مساعدة عائلتي بأكملها على العيش بشكلٍ جيد، لقد بدأنا في بناء عيادة للأطفال في قرية والدي وسأقوم بدعم جمعيات السنغال".

ووقع كوليبالي مع الهلال لمدة 3 مواسم مقابل 28 مليون جنيه أسترليني في الموسم الواحد، وفقاً لتقارير صحفية.

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