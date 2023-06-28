تم توقيع العقود.. حكيم زياش إلى النصر السعودي حتى 2026

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أنهى نادي النصر السعودي صفقة التعاقد مع النجم المغربي حكيم زياش لاعب تشيلسي، لينضم إلى صفوف الفريق الملقب بالعالمي بداية من الموسم الجديد، ولمدة 3 مواسم حتى صيف 2026.

وبحسب الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن النصر وقع على جميع الوثائق الخاصة بصفقة حكيم زياش بعد الاتفاق مع تشيلسي على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة.

وأضاف، أن تشيلسي وقع هو الآخر على عقود رحيل حكيم زياش إلى النصر بعد موافقته على العرض المقدم من النادي السعودي لشراء المدة المتبقية في عقد الدولي المغربي.

وأشار رومانو إلى أن زياش سيخضع للفحوصات الطبية خلال الأيام المقبلة، قبل الانضمام بشكل رسمي إلى صفوف النصر ومزاملة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز