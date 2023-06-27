خصم اتحاد جدة وموعد أول لقاء للعميد في مونديال الأندية 2023

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يشارك فريق اتحاد جدة السعودي في بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها السعودية، ممثلاً عن البلد المستضيف، بصفته حامل لقب الدوري السعودي عن الموسم المنقضي.

ووفقًا للوائح مونديال الأندية، فإن ممثل البلد المستضيف يفتتح مشواره في المسابقة بمباراة الدور التمهيدي، مع بطل قارة أوقيانوسيا، وهو فريق أوكلاند سيتي.

وتقام مباراة اتحاد جدة السعودي أمام أوكلاند سيتي، يوم 12 ديسمبر 2023، على ملعب الجوهرة بمدينة جدة.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن بشكل رسمي، إقامة منافسات النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية في مدينة جدة، خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر 2023.

يذكر أن ريال مدريد هو حامل لقب النسخة الأخيرة من مونديال الأندية، على حساب الهلال السعودي.

الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2023

• أوراوا ريدز الياباني - بطل آسيا

• أوكلاند سيتي النيوزيلندي - طل أوقيانوسيا

• اتحاد جدة السعودي - ممثل البلد المستضيف

• كلوب ليون - بطل كونكاكاف

• مانشستر سيتي الإنجليزي - بطل أوروبا

• الأهلي المصري - بطل إفريقيا

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