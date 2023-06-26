رئيس نادي "الرجاء المغربي": الوحدة يمتلك مقومات المنافسة في كأس "الملك سلمان" للأندية

المصدر: وام

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أكد محمد بودريقة رئيس نادي الرجاء المغربي أن نادي الوحدة من المنافسين على صدارة المجموعة الرابعة بكأس الملك سلمان للأندية 2023، بالمقومات التي يمتلكها، والعناصر الجيدة في صفوفه، إضافة إلى تواجد المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وتقام مباريات كأس "الملك سلمان" للأندية، من 27 يوليو إلى 12 أغسطس المقبلين بالسعودية.. ووضعت القرعة الرجاء المغربي حامل اللقب، في المجموعة الرابعة مع الوحدة والكويت الكويتي وشباب بلوزداد الجزائري.

و يفتتح الوحدة مبارياته في دور المجموعات بكأس الملك سلمان في 28 يوليو المقبل أمام الكويت الكويتي، ويواجه الرجاء فريق شباب بلوزداد الجزائري في اليوم نفسه على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها.

وأعلن رئيس نادي الرجاء أن الهدف من المشاركة في النسخة الجديدة للبطولة الدفاع عن اللقب، وإظهار الصورة المشرفة للكرة المغربية، مع كل الاحترام للأندية المشاركة، موضحا أن المجموعة الرابعة متوازنة في هذه البطولة التي تشهد مشاركة مجموعة من أفضل الأندية العربية.

وأضاف: "كل التقدير للقائمين على البطولة، وجهودهم التطويرية المخلصة، بما يسهم في تطوير الكرة العربية، والشيء الجيد أن توقيت البطولة قبل انطلاق الموسم الجديد في الدول العربية فرصة جيدة لتعزيز جاهزية الأندية للمسابقات المختلفة".

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