في جدة.. إعلان موعد مونديال الأندية 2023

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ونظيره السعودي، موعد إقامة بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمدينة المستضيفة لفعاليات المسابقة.

وسبق وأسند "فيفا"، حق استضافة بطولة كأس العالم للأندية إلى السعودية، دون الإعلان عن اسم المدينة، قبل أن يتم الإعلان بشكل رسمي اليوم الإثنين، عن إقامة منافسات النسخة الجديدة من مونديال الأندية 2023 في مدينة جدة، خلال الفترة من 12 ديسمبر 2023 وحتى 22 من نفس الشهر.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، استعداد مدينة جدة لتنظيم نسخة هذا العام من بطولة كأس العالم للأندية، مؤكداً أنه سيتم تقديم تجربة غير مسبوقة للاعبين والجماهير.

وأكد المسحل أن استضافة بطولة بحجم مونديال الأندية، يجسد فرصة مثالية لتطوير اللعبة محلياً، والارتقاء بها نحو آفاق جديدة.

الأندية المتأهلة لكأس العالم للأندية

• أوراوا ريدز الياباني - بطل آسيا

• أوكلاند سيتي النيوزيلندي - طل أوقيانوسيا

• اتحاد جدة السعودي - ممثل البلد المستضيف

• كلوب ليون - بطل كونكاكاف

• مانشستر سيتي الإنجليزي - بطل أوروبا

• الأهلي المصري - بطل إفريقيا

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