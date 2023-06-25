مواعيد دور الثمانية في كأس مصر

المصدر: وكالات

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حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، مواعيد مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر موسم 2022 / 2023.

وذكر اتحاد الكرة المصري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أنه تحدد يوم الاثنين 3 يوليو القادم موعداً لمباراة البنك الأهلي وبيراميدز باستاد القاهرة.

وأضاف أنه تحدد يوم الثلاثاء 4 يوليو موعداً لمواجهة انبي والنجوم بملعب (بتروسبورت)، فيما يلتقي الزمالك مع المقاولون العرب في اليوم ذاته بإستاد القاهرة.

يذكر أن الأهلي (حامل اللقب) سيواجه منتخب السويس في وقت لاحق اليوم الأحد بإستاد القاهرة في دور الـ32 للبطولة.

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