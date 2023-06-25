ماذا قالت والدة حسين الشحات لنجلها لحظة تجديد عقده مع الأهلي؟ (فيديو)

المصدر: وكالات

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خطف لاعب نادي الأهلي المصري، حسين الشحات ووالدته، الأضواء ليلة الأحد أثناء الإعلان عن تجديد اللاعب مع "المارد الأحمر" لثلاث سنوات أخرى حتى عام 2026.

ونشر حساب نادي الأهلي الرسمي على موقع "تويتر" لقطات مصورة تظهر حضور والدة اللاعب البالغ من العمر 31 عاما لمراسم تجديد العقد.

ووجهت والدة الشحات رسالة لنجلها، قائلة: "نادي الأهلي بيتنا.. وعمرنا ما نسيب النادي الأهلي ولو بكنوز الدنيا".

كما ظهر حسين الشحات وهو يقبّل يد والدته، ليلاقي فعله استحسانا كبيرا، عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقال الأهلي في بيان في تويتر "رحلة لاعبنا حسين الشحات في الدفاع عن شعار نادي القرن مستمرة إلى 2026".

وانضم الشحات إلى الأهلي قادما من العين الإماراتي في يناير 2019، وكان عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وسجل اللاعب البالغ عمره 31 عاما أربعة أهداف ليقود الأهلي للفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة 11 في تاريخه بعد التفوق على الوداد المغربي الشهر الحالي.

وفاز الشحات مع الأهلي بلقبين للدوري المصري ومثلهما لكأس مصر بالإضافة إلى ثلاثة ألقاب لدوري الأبطال.

وفي وقت سابق أمس، قال الأهلي إنه جدد عقد المدافعين رامي ربيعة وياسر إبراهيم حتى 2025.

ويسير الأهلي نحو استعادة لقب الدوري بعدما فقده في آخر موسمين لصالح غريمه الزمالك إذ يتصدر المسابقة برصيد 65 نقطة من 25 مباراة متقدما بنقطة واحدة على بيراميدز ثاني الترتيب والذي خاض 30 مباراة.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز في أربع مباريات فقط لإحراز اللقب للمرة 43 في تاريخه.

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