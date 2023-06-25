السنغالي كوليبالي إلى الهلال السعودي

المصدر: (الرياض - أ.ف.ب)

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عزّز نادي الهلال السعودي صفوفه بالمدافع الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي قادماً من تشيلسي الانجليزي، بعد ساعات من توقيعه مع لاعب الوسط الدولي البرتغالي روبن نيفيش. وقال مصدر إن كوليبالي وصل إلى الرياض، وأجرى الفحوصات الطبية، ووقّع مع الهلال وسيتم تقديمه في حفل بوقت لاحق في مقرّ النادي.

على الصعيد الدولي، أحرز كوليبالي مع السنغال لقب كأس أمم إفريقيا 2021 على حساب مصر. وفي مونديال 2022، سجل هدف الفوز على الإكوادور 2 - 1 ليؤهل بلاده إلى ثمن النهائي الذي خرجت منه ضد إنجلترا. كما خاض نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا التي خرجت منها السنغال من الدور الأول.

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