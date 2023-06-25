المصري يهزم فيوتشر ويبلغ نهائي كأس الرابطة المصرية

المصدر: د ب ا

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تأهل المصري إلى نهائي بطولة كأس الرابطة المصرية لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على حامل لقب نسخة الموسم الماضي فريق فيوتشر 3 / 1 بضربات الترجيح، بعد التعادل السلبي.

وطوال 90 دقيقة من المباراة لم ينجح كلا الفريقين في هز الشباك، ليتم الاحتكام مباشرة إلى ضربات الترجيح.

ونجح المصري في الفوز بضربات الترجيح وحسمها لصالحه بنتيجة 3/1، ليتأهل للنهائي، حيث سيواجه الفائز من الاتحاد وسيراميكا كليوباترا وهي المباراة التي تقام اليوم الأحد.

وكان فيوتشر قد توج بلقب نسخة الموسم الماضي، وهي النسخة الأولى من البطولة.

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