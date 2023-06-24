الأهلي المصري يجدد عقد مدافعه ياسر إبراهيم حتى 2025

المصدر: د ب ا

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أعلن النادي الأهلي المصري لكرة القدم، عن تجديد عقد مدافعه ياسر إبراهيم لعامين إضافيين.

وقال أمير توفيق، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي المصري لكرة القدم، في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم السبت، إنه قام بإنهاء كافة الأمور المالية والإدارية مع اللاعب، بعد التنسيق الكامل مع محمود الخطيب رئيس النادي، والمشرف العام على الكرة ولجنة التخطيط.

وكان عقد ياسر ابراهيم ينتهي بنهاية الموسم الجاري مع الأهلي المصري قبل أن يتم تجديد تعاقد لمدة موسمين آخرين، بحيث يستمر في صفوف الفريق حتى عام 2025.

وكان ياسر إبراهيم قد انضم إلى الأهلي قادما من سموحة في عام 2018، وحقق مع الفريق لقب الدوري المصري مرتين ودوري أبطال أفريقيا ثلاث مرات وكأس مصر مرتين وكأس السوبر المصري مرة وكأس السوبر الأفريقي مرتين.

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