الأهلي المصري يجدد عقد رامي ربيعة حتى 2025

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن النادي الأهلي المصري اليوم السبت تجديد عقد رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لمدة عامين مقبلين.

وذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت :"أعلن أمير توفيق، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، عن تجديد عقد رامي ربيعة، مدافع الفريق، لمدة عامين قادمين."

وأضاف :"وقام أمير توفيق بإنهاء كافة الأمور المالية والإدارية مع اللاعب، بعد التنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والمشرف العام على الكرة ولجنة التخطيط."

وكان من المفترض أن ينتهي عقد رامي ربيعة بنهاية الموسم الجاري لكنه سيواصل مشواره مع الفريق لموسمين آخرين.

ويتأهب الأهلي لمواجهة فريق منتخب السويس غدا الأحد في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري حاليا برصيد 65 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام بيراميدز صاحب المركز الثاني، علما بأن الأهلي خاض 25 مباراة حتى الآن في المسابقة بينما خاض بيراميدز 30 مباراة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز