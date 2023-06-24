الكشف عن تفاصيل تعاقد الهلال السعودي مع النجم البرتغالي نيفيز

المصدر: وكالات

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أصبح روبن نيفيز قائد فريق ولفرهامبتون واندررز أحدث المنتقلين إلى السعودية بعد انضمامه لنادي الهلال في صفقة انتقال مقابل 47 مليون جنيه إسترليني (59.7 مليون دولار).

وتعد الرسوم قياسية بالنسبة لفريق ولفرهامبتون أحد فرق الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسير لاعب منتخب البرتغال البالغ من العمر 26 عاما على خطى كريم بنزيما ونغولو كانتي اللذين استكملا انتقالهما الحر إلى نادي الاتحاد في بداية الشهر الجاري، بينما انتقل كريستيانو رونالدو إلى النصر في ديسمبر .

روبن نيفيز الذي أحرز 30 هدفا في 254 مشاركة خلال ستة مواسم مع ولفرهامبتون، مسح دموعه في مقطع مصور عاطفي نشر في حساب النادي على تويتر، وقال إنه صنع "آلاف الذكريات التي ستستمر للأبد."

وقال المدير الرياضي مات هوبز على موقع النادي إن "روبين هو المثال على كل شيء تبحث عنه عندما تحاول جلب لاعبين لفريق كروي: قائد ومتواضع ولاعب كرة شديد الموهبة أخذ النادي لمستوى مختلف."

وأضاف "كان جزءا من عهد عظيم بالنسبة لهذا النادي وسيتم تذكره كواحد من أفضل اللاعبين على الإطلاق. نحن ممتنون لكل شيء قدمه لولفرهامبتون ونتمنى له ولأسرته الأفضل في المستقبل."

وكان روبن نيفيز الذي تبقى له عام واحد في عقده، جزءا من الفريق الإنجليزي الذي فاز ببطولة دوري الدرجة الثانية في 2018 بعد انتقاله من بورتو.

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