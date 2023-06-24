الهلال السعودي يعزّز دفاعه بالسنغالي كوليبالي

المصدر: وكالات

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عزّز نادي الهلال السعودي صفوفه بالمدافع الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي قادمًا من تشلسي الإنجليزي، بحسب ما ذكر مصدر قريب من النادي لوكالة فرانس برس، وذلك بعد ساعات من توقيعه مع لاعب الوسط الدولي البرتغالي روبن نيفيش.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه إن كوليبالي "وصل (الرياض)، وأجرى الفحوصات الطبية، وقّع (مع الهلال) وسيتم تقديمه في حفل لاحق في مقرّ النادي".

وكان الهلال أعلن مساء أمس الجمعة تعاقده مع نيفيش، قائد ولفرهامبتون الإنجليزي، لثلاث سنوات مقابل صفقة مقدّرة بستين مليون دولار.

ووصل كوليبالي (32 عامًا) إلى تشلسي في صيف العام 2022 من نابولي الإيطالي مقابل 33 مليون جنيه استرليني بعقد لمدة أربع سنوات، لكنه عانى مع الفريق اللندني الذي اكتفى بالمركز الثاني عشر في الدوري الممتاز.

بدأ مسيرته الاحترافية في متز الفرنسي عام 2010 قبل أن ينتقل إلى غنك في 2012 ويحقق معه في العام التالي لقب كأس بلجيكا.

وانتقل بعدها إلى نابولي عام 2014 وأمضى معه 8 مواسم وكان ركيزة أساسية في الفريق الجنوبي الذي حقق معه لقب الكأس السوبر الايطالية في عامه الأول وكأس ايطاليا 2020.

وفرض نفسه كأحد أفضل المدافعين في "سيري أ" وتواجد في فريق الموسم 4 مرات واختير أفضل مدافع في الدوري لموسم 2018-2019.

أما على الصعيد الدولي، أحرز مع السنغال لقب كأس أمم إفريقيا 2021 على حساب مصر بركلات الترجيح بعد أن حل وصيفًا في 2019.

في مونديال قطر 2022، سجل هدف الفوز على الإكوادوار 2-1 ليؤهل بلاده الى الدور ثمن النهائي الذي خرجت منه ضد إنجلترا. كما خاض نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا التي خرجت منها السنغال من الدور الأول.

ويشهد الدوري السعودي موسم انتقالات صيفي ساخن مع ارتباط عدد من الأندية بمفاوضات مع لاعبين ومدربين من نجوم الصف الأول في العالم، للالتحاق بالبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم للنصر مطلع العام الجاري في صفقة مقدرة بنحو 440 مليون يورو حتى يونيو 2025، ولحق به الفرنسيان كريم بنزيمة ونغولو كانتي للدفاع عن ألوان اتحاد جدة بطل الدوري هذا الموسم.

واستحوذ في وقت سابق من الشهر صندوق الاستثمارات العامة، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تتجاوز 620 مليار دولار، على 75 في المئة من أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، الأبرز في البلاد.

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