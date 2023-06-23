الأهلي السعودي يدخل في مفاوضات جادة مع لاعب وسط برشلونة

المصدر: وكالات

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أفاد تقرير صحفي بأن نادي الأهلي السعودي دخل في مفاوضات جادة وقوية مع الإسباني سيرجيو بوسكيتس لاعب خط وسط برشلونة السابق، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن سيرجيو بوسكيتس (34 عاما) رحيله عن صفوف فريق برشلونة هذا الصيف، لكن حتى الآن لم يستقر على وجهته المقبلة.

ووفقا لتقارير صحفية، فإن بوسكيتس كان سيعلن خلال الأسبوع الحالي عن التوقيع مع إنتر ميامي الأمريكي، لمرافقة زميله السابق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لكن أهلي جدة طلب منه عدم اتخاذ قرار نهائي.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، عن أن "أهلي جدة عرض على بوسكيتس، 3 أضعاف ما سيحصل عليه من إنتر ميامي".

وأشارت الصحيفة في تقرير لها، إلى أن سبب تأخير عرض أهلي جدة، هو أن جميع الأندية السعودية بصدد حركة تغيير، ولن يتسلم الرؤساء الجدد، المسؤولية حتى 26 يونيو الجاري.

وتابعت الصحيفة "العرض المقدم لبوسكيتس يمتد لنحو 3 مواسم، والكرة الآن في ملعب النجم الإسباني".

يذكر أن ليونيل ميسي (35 عاما) كان قريبا للغاية من الانتقال إلى نادي الهلال السعودي، بعد إعلانه الرحيل عن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ولكنه فضل عرض إنتر ميامي، بناء على رغبة عائلته التي أكدت له على أنها تريد العيش في الولايات المتحدة الأمريكية.

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