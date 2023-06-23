الهلال يرفض الاستسلام أمام لوكاكو

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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عاد الهلال السعودي لدخول سباق التعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي، لضمه خلال الانتقالات الصيفية.

ولا تزال إدارة الهلال تتمسك بالتعاقد مع لوكاكو خلال الميركاتو الصيفي، بعدما رفض اللاعب من قبل، كونه يرغب في الاستمرار بأوروبا.

وبحسب الإيطالي رودي جاليتي الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، فإن الهلال لم يستسلم في صفقة لوكاكو، مشيراً إلى أن مسؤولي النادي السعودي قاموا بإرسال عرضاً جديداً للدولي البلجيكي.

وأضاف: "الهلال ينتظر الرد النهائي من لوكاكو لمعرفة موقفه من العرض المقدم، قبل الاتجاه نحو التفاوض مع مهاجم آخر".

وأعرب مسؤولو تشيلسي عن غضبهم الشديد من رفض لوكاكو العرض المقدم من الهلال، حيث ترغب إدارة البلوز في تحقيق استفادة مالية جراء بيعه الصيف الجاري، بحسب تقارير عالمية.

ويرفض لوكاكو فكرة القدوم إلى المنطقة العربية، وكذلك يرفض العودة لتشيلسي، ويمني نفسه بالاستمرار مع إنتر ميلان الذي لعب له الموسم المنقضي على سبيل الإعارة.

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