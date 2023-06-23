بسبب المنافسين.. السعودية تبلغ مصر بسحب ملف تنظيم كأس العالم 2030

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير صحفية، عن قيام الجانب الرياضي السعودي بسحب ملف تنظيم بطولة كأس العالم 2030.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن هناك اتصالات جرت بين الجانب السعودي والمصري واليوناني خلال الساعات الماضية، تم خلالها إبلاغ الثنائي الأخير بإغلاق التقدم بملف تنظيم مونديال 2030.

وأكدت الصحيفة أن السبب يعود إلى قوة المشروع الذي يقوده الاتحاد الإسباني مع البرتغال والمغرب، الذين أعلنوا من قبل تقدمهم بملف مشترك لاستضافة نسخة 2030، وأوضح التقرير أن السعودية ترى أنه من المستحيل التغلب على ترشيح إسبانيا والبرتغال والمغرب لتنظيم المونديال العالمي.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الملف الفائز بتنظيم كأس العالم 2030 سبتمبر المقبل.

يذكر أن النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، ستقام في 3 دول هي أمريكا والمكسيك وكندا.

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