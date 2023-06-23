الأهلي يستعيد قمة الدوري المصري ويدفع بحرس الحدود للهبوط

المصدر: د ب ا

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استعاد الأهلي قمة جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، عقب انتصاره "السهل" 3 / صفر على مضيفه حرس الحدود، أمس الخميس، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ16 للمسابقة.

وارتفع رصيد الأهلي، الذي واصل انتفاضته بتحقيقه انتصاره الثامن على التوالي، إلى 65 نقطة، ليعود لصدارة ترتيب المسابقة، بعد خوضه 25 مباراة في البطولة، متفوقا بفارق نقطة على أقرب ملاحقيه بيراميدز، الذي خاض 30 لقاء.

وأصبح الأهلي بحاجة لتحقيق 4 انتصارات فقط في لقاءاته التسعة المتبقية في البطولة، من أجل استعادة لقب المسابقة الذي غاب عنه في الموسمين الماضيين لمصلحة غريمه التقليدي الزمالك، وتعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق فوزا بالبطولة بالحصول على اللقب الـ43.

في المقابل، توقف رصيد حرس الحدود عند 20 نقطة، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب، ويتأكد عودته للدرجة الثانية، في ظل ابتعاده بفارق 12 نقطة خلف مراكز الأمان، مع تبقي 3 مباريات على نهاية البطولة.

وعلى ملعب (الكلية الحربية)، افتتح الأهلي التسجيل مبكرا في الدقيقة الثالثة بهدف جاء عبر النيران الصديقة بواسطة الليبي محمود بن والي، مدافع الحرس بالخطأ في مرماه.

وأضاف أحمد عبدالقادر الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 56، فيما تكفل طاهر محمد طاهر بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 64.

ويأتي هذا الفوز، ليواصل الأهلي احتفالاته بالتتويج بلقبه الـ11 في بطولة دوري أبطال أفريقيا، الذي توج به في 11 يونيو الجاري، عقب فوزه 3 / 2 على الوداد البيضاوي المغربي في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.



ولم تشهد المباراة مرحلة جس النبض، حيث تقدم الأهلي بهدف مبكر عن طريق بن والي لاعب حرس الحدود، الذي أحرز هدفا عكسيا في الدقيقة الثالثة.

وأرسل أحمد عبد القادر تمريرة بينية من منتصف الملعب لداخل منطقة الجزاء سيطر عليها المدافع الليبي ولكنه مرر الكرة في اتجاه المرمى مع خروج الحارس محمد فوزي لتمر الكرة داخل الشباك.

وكاد محمد شريف أن يعزز تقدم الأهلي بهدف آخر في الدقيقة السابعة، حينما تلقى تمريرة بينية من عمرو السولية، ليسدد من داخل المنطقة، لكن فوزي تصدى للكرة قبل أن يبعدها الدفاع عن المنطقة الخطرة.

حاول الأهلي استغلال حالة الارتباك التي عانى منها دفاع الحرس عقب الهدف المبكر، وتابع عمرو السولية ركلة ركنية من الناحية اليمنى نفذها علي معلول في الدقيقة التاسعة، ليسدد ضربة رأس، علت العارضة بقليل.

بمرور الوقت، امتص الحرس صدمة الهدف المبكر، وهدد مرمى الأهلي للمرة الأولى في الدقيقة 18، حيث سدد ابراهيم القاضي ضربة رأس من متابعة لركلة حرة من الجهة اليسرى نفذها محمد رضا، لكن الكرة ذهبت في منتصف المرمى، ليمسكها محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، بثبات.

ورد الأهلي بتسديدة عن طريق طاهر محمد طاهر في الدقيقة التالية، ذهبت لركلة مرمى، قبل أن يسدد شريف من داخل المنطقة في الدقيقة 21، اصطدمت في الدفاع.

وأضاع طاهر فرصة مضاعفة النتيجة في الدقيقة 27، حينما سدد قذيفة قوية من داخل المنطقة، غير أن محمد فوزي كان في الموعد، ليواصل بعدها حارس الحرس تألقه ويتصدى لتسديدة من أحمد عبدالقادر في الدقيقة 34.

وأرسل محمد مجدي أفشة كرة بينية إلى عبدالقادر في الدقيقة 37، لكن فوزي أبعد الكرة من أمام جناح الأهلي في الوقت المناسب، ليرد حرس الحدود بتسديدة من خارج المنطقة من خلال غريب ياسر في الدقيقة 41، لكن الشناوي أمسك الكرة بثبات.

وأحرز محمد شريف هدفا للأهلي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، لكن سرعان ما ألغاه حكم المباراة بداعي التسلل، عقب لجوئه لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، لينتهي الشوط بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

بدأ الشوط الثاني بهجوم من الحرس بغية إدراك التعادل، وكاد الفريق الضيف أن يهز شباك الأهلي بهدف عكسي في الدقيقة 47 عن طريق عمرو السولية، الذي حاول إبعاد رمية تماس نفذها خالد سامي طولية، ليضع الكرة برأسه بجوار القائم الأيمن لركنية.

وتابع خالد سامي الركلة الركنية ليسدد ضربة رأس رائعة، لكن الشناوي أبعد الكرة بأطراف أصابعه لركنية أخرى لم تسفر عن شيء.

استشعر الأهلي الحرج، وعاد لنشاطه الهجومي من جديد، ليضيف عبدالقادر الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 56.

وتسلم عبدالقادر تمريرة بينية من أفشة، ليسدد من داخل المنطقة - بشكل مفاجئ - بقدمه اليمنى، في حراسة الدفاع، واضعا الكرة على يمين محمد فوزي وتعانق الشباك.

فرض الأهلي هيمنته من جديد على اللقاء، ليضيف طاهر محمد طاهر الهدف الثالث في الدقيقة 64، حيث تبادل الكرة مع أفشة، قبل أن يطلق تصويبة صاروخية من داخل المنطقة على يسار فوزي، الذي حاول التصدي لها دون جدوى لتحتضن الشباك.

هدأ إيقاع الأهلي مجددا، ليمنح الفرصة للحرس لتهديد مرماه من جديد في الدقيقة 71 عبر تسديدة من مؤمن عوض، لكن الشناوي تصدى للكرة قبل أن يشتتها رامي ربيعة عن المنطقة الخطرة.

انحصر اللعب في منتصف الملعب وسط سيطرة متبادلة من كلا الفريقين، قبل أن يهدر الجنوب أفريقي بيرسي تاو، الذي شارك في اللقاء خلال الشوط الثاني، فرصة للتسجيل في الدقيقة 86، عندما استلم الكرة خلف الدفاع وتوغل في منطقة الجزاء لكن محمد فوزي استخلص الكرة منه ببراعة.

وسدد إسلام جمال ركلة حرة في الدقيقة الأولى من الوقت الضائع، ذهبت ليد الشناوي، قابلها الأهلي بتسديدة عن طريق عبدالقادر بعدها بدقيقة واحدة، ذهبت بجوار القائم الأيسر، لينتهي اللقاء بفوز كبير للأهلي 3 / صفر على حرس الحدود.

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