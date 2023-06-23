طيران الإمارات ترعى «النجم الساحلي التونسي»

المصدر: تونس - البيان

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وقّعت طيران الإمارات والنجم الرياضي الساحلي، اتفاقية رعاية جديدة، تصبح طيران الإمارات بموجبها الراعي الرسمي للنادي، اعتباراً من موسم 2023 - 2024، وتؤكد الاتفاقية التزام طيران الإمارات المستمر بتطوير رياضة كرة القدم، وبناء جمهور جديد من المشجعين في شمال أفريقيا.

وبالإضافة إلى كرة القدم، ستدعم طيران الإمارات الفرق الرياضية الداخلية الرئيسة، التي تشمل كرة السلة وكرة الطائرة وكرة اليد. وسوف تبرز علامة طيران الإمارات على قمصان فريق النجم الرياضي الساحلي الأول، وأطقم التدريب، بالإضافة إلى جميع أطقم الرياضات الداخلية، اعتباراً من الموسم الجديد، وستحظى طيران الإمارات بمجموعة واسعة من المزايا الأخرى، تتضمن حقوق الإعلان، وإبراز العلامة التجارية للناقلة في ملعب النادي والمرافق الرياضية الداخلية، وحقوق الترويج عبر الوسائط الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، والضيافة، وإمكانية الوصول إلى الرياضيين، وإبراز العلامة التجارية عبر استاد سوسة الأولمبي، وملعب التدريب والساحة الرياضية المغلقة.

وقال بدر عباس نائب رئيس أول العمليات التجارية في طيران الإمارات لمنطقة أفريقيا: «يسعدنا الشراكة مع نادي النجم الرياضي الساحلي، الذي يعد من أبرز فرق كرة القدم في أفريقيا، ومن أفضل فرق كرة السلة في العالم، حيث ستتيح لنا الرعاية ترويج علامتنا التجارية على قمصان اللاعبين في الرياضات المختلفة، وبناء روابط أكثر قوة مع المشجعين في تونس وأفريقيا».

وأضاف: «شراكتنا مع النجم الساحلي بمثابة شهادة أخرى على التزامنا بدعم رياضة كرة القدم، وتعزيز شعبيتها، ونحن حريصون على التواصل مع عشاق الرياضات الأخرى، مثل كرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد،ونفخر بجمع الفرق والمشجعين المتحمسين، وتوسيع نطاق شعبية النادي، ورعاية المواهب ».

وأشاد عثمان جنيح رئيس النجم الرياضي الساحلي، باتفاقية الرعاية، مؤكداً أن النادي معروف بتميز فرق كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد والكرة الطائرة، ما أتاح له الفوز بالعديد من البطولات.

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