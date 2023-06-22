الهلال السعودي يقص شريط البطولة العربية للأندية وصدام قوي بين النصر والشباب

المصدر: وكالات

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سينطلق دور المجموعات للبطولة العربية للأندية لكرة القدم في 27 يوليو في مدن الطائف وأبها والباحة في السعودية بعدما أعلن الاتحاد العربي للعبة مواعيد المباريات اليوم الخميس.

ويستهل الهلال عملاق الدوري السعودي للمحترفين مشواره في المجموعة الثانية أمام أهلي طرابلس الليبي في 27 يوليو بينما يلعب مواطنه الاتحاد مع الترجي التونسي في المجموعة الأولى في اليوم ذاته.

ويصطدم الثنائي السعودي النصر والشباب ضمن المجموعة الثالثة في اليوم التالي.

وسيقام النهائي في 12 أغسطس.

وتضم المجموعة الأولى أندية الترجي التونسي والاتحاد السعودي، والشرطة العراقي والصفاقسي التونسي/الهلال السوداني.

وتتألف المجموعة الثانية من السد القطري والوداد المغربي و الهلال السعودي وأهلي طرابلس الليبي.

بينما تضم المجموعة الثالثة النصر والشباب من السعودية والزمالك المصري والاتحاد المنستيري.

وفي المجموعة الرابعة يلعب شباب بلوزداد الجزائري والرجاء المغربي والكويت الكويتي والوحدة الإماراتي.

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